'बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते', गाजियाबाद में पानी और कीचड़ से रोज गुजरते हैं हजारों लोग

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में वार्ड-46 स्थित मैनापुर गांव में प्राथमिक स्कूल के पास से गुजरने वाले मार्ग और गांव में बिजली घर के पास से प्रवेश करने वाले मुख्य रास्ते की स्थिति लम्बे समय से जस की तस बनी हुई है। दोनों रास्ते एक दम बदहाल अवस्था में है।

गांव के दोनों मार्ग के कच्चे होने के कारण यहां जलभराव और कीचड़ की समस्या बनी रहती है। जिस कारण हजारों ग्रामीणों और बच्चों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते स्थानीय निवासियों का कहना है कि स्कूल के पास करीब दो सौ मीटर और गांव के मुख्य मार्ग पर करीब आधा किलोमीटर हिस्से पर वर्षा के दिनों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। रास्ता जलमग्न हो जाता है। छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मैनापुर गांव प्राथमिक विद्यालय के पास की सड़क पर हो रही कीचड़। जागरण वहीं, सड़क टूटने के कारण दोपहिया वाहन चालक दोनों ही रास्तों पर हादसे का शिकार हो चुके हैं। लगातार जलभराव के कारण गांव में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है।

टेंडर पास हो चुका ग्रामीणों ने बताया कि सड़क को पक्का कराने के लिए टेंडर पास हो चुका है। नारियल भी फोड़ा गया लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। ग्रामीण तीन माह पहले नगर निगम पहुंचकर सड़क की समस्या की शिकायत की थी।