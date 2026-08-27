गुरुग्राम में जलभराव: अरावली की ढलान और कंक्रीट का जाल बना आफत, पहाड़ से उतरता पानी शहर में बन जाता है सैलाब
गुरुग्राम में वर्षा के बाद जलभराव की मुख्य वजह अरावली की प्राकृतिक ढलान और तेजी से हुआ शहरीकरण है। प्राकृतिक जल निकासी मार्गों के अवरुद्ध होने और कंक्रीटीकरण के कारण पानी जमीन में नहीं समा पाता, जिससे सड़कें जलमग्न हो जाती हैं।
HighLights
अरावली की ढलान से पानी तेजी से शहर में आता है।
शहरीकरण ने प्राकृतिक जल निकासी तंत्र को कमजोर किया।
चेकडैम और तालाबों का पुनरुद्धार जलभराव का समाधान।
आदित्य राज, गुरुग्राम। गुरुग्राम की पहचान देश की मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी और ग्लोबल कारपोरेट हब के रूप में है। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, एक्सप्रेसवे और आधुनिक सोसायटियां इसकी तस्वीर बदल चुकी हैं, लेकिन वर्षा होते ही यही आधुनिक शहर एक अलग चेहरा दिखाने लगता है।
कुछ घंटे की तेज वर्षा के बाद सड़कें जलमग्न, अंडरपास बंद, वाहन पानी में फंसे और कई इलाकों में घरों के बेसमेंट तक पानी पहुंच जाता है। सवाल यह है कि आखिर गुरुग्राम में वर्षा का पानी इतनी तेजी से क्यों आता है और फिर निकल क्यों नहीं पाता?
इसका जवाब काफी हद तक शहर की भौगोलिक संरचना यानी टोपोग्राफी में छिपा है। गुरुग्राम का भू-भाग सामान्य मैदानी शहर जैसा नहीं है। पूर्व और दक्षिण-पूर्व में अरावली की पहाड़ियां ऊंचाई देती हैं, जबकि पश्चिम और उत्तर-पश्चिम की ओर जमीन अपेक्षाकृत नीचे जाती है और नजफगढ़ ड्रेन की दिशा में प्राकृतिक ढलान बनती है।
जानकारी के मुताबिक ग्वालपहाड़ी क्षेत्र की ऊंचाई करीब 290 मीटर और नजफगढ़ ड्रेन के आसपास का स्तर करीब 200 मीटर है यानी दोनों के बीच लगभग 90 मीटर का अंतर है। यही ढलान वर्षा के पानी को गुरुग्राम की पहाड़ियों से नीचे की ओर तेजी से धकेलती है।
समस्या तब पैदा होती है जब प्राकृतिक रास्ते में शहर आ जाता है। विशेषज्ञों की माने तो इस समस्या का समाधान अरावली की तलहटी में छोटे-छोटे चेकडैम एवं तालाबों का निर्माण है। साथ ही शहर में जहां भी तालाब थे, उसे जीवित करना होगा। नालों के ऊपर से अतिक्रमण हटाना होगा।
पहाड़ पर पानी नहीं ठहरता, नीचे आते ही आफत
ग्वालपहाड़ी सहित अरावली के अन्य ऊंचे हिस्सों में वर्षा का पानी सामान्य तौर पर लंबे समय तक नहीं ठहरता। ढलान के कारण गुरुत्वाकर्षण पानी को नीचे की ओर ले जाता है। अरावली क्षेत्र में छोटी-छोटी प्राकृतिक धाराएं और क्रिक इस पानी को आगे ले जाने का काम करती रही हैं। पहले यही व्यवस्था गुरुग्राम के लिए वरदान थी।
पहाड़ियों से आया पानी प्राकृतिक नालों, तालाबों और बांधों के जरिए धीरे-धीरे आगे बढ़ता था। वर्षों पहले तक चकरपुर, झाड़सा, वजीराबाद और घाटा जैसे बांधों का नेटवर्क प्राकृतिक ढलान को नियंत्रित करता था। लेकिन शहर का विस्तार हुआ तो प्राकृतिक जलनिकासी का यह पूरा तंत्र धीरे-धीरे कमजोर होता गया।
जहां पानी का रास्ता था, वहां अब कंक्रीट
गुरुग्राम के तेजी से शहरीकरण ने जमीन की तस्वीर बदल दी। खाली जमीन, खेत, तालाब, झील, प्राकृतिक नाले और हरित क्षेत्र सिकुड़ते गए। इनके स्थान पर सड़कें, पार्किंग, व्यावसायिक परिसर और बहुमंजिला सोसायटियां बनती चली गईं। इसका सीधा असर यह हुआ कि वर्षा का पानी जमीन में जाने के बजाय तेजी से सतह पर बहने लगा।
दूसरी ओर, जिन प्राकृतिक जलधाराओं को इस पानी को आगे ले जाना था, उनमें से कई या तो कमजोर हो गईं, संकरी हो गईं या उनका संपर्क बड़े नालों से टूट गया। जब तेज गति से आया पानी शहर के निचले हिस्सों में पहुंचता है तो वहां समस्या कई गुना बढ़ जाती है।
सड़कें और कंक्रीट की सतह पानी को सोखती नहीं हैं। यदि उसी समय मुख्य ड्रेन की क्षमता भी पूरी हो चुकी हो तो पानी के पास आगे जाने का रास्ता नहीं बचता। यही स्थिति वर्षा के दौरान कई प्रमुख सड़कों और चौराहों पर दिखाई देती है। गोल्फ कोर्स रोड, बादशाहपुर, सोहना रोड, दिल्ली-जयपुर हाईवे के आसपास के हिस्से और शहर के अन्य निचले इलाकों में जलभराव की घटनाएं इसी व्यापक जलनिकासी तंत्र से जुड़ी हैं।
समस्या की जड़
अरावली की प्राकृतिक ढलान : ऊंचे क्षेत्र से पानी तेजी से निचले क्षेत्रों की ओर आता है।
प्राकृतिक नालों का कमजोर होना : छोटी-छोटी जलधाराओं का नेटवर्क पहले जैसा नहीं रहा।
तालाब और जलाशयों का घटना : वर्षा के पानी को कुछ समय रोकने वाली प्राकृतिक संरचनाएं कम हुईं।
तेजी से कंक्रीटीकरण : जमीन की पानी सोखने की क्षमता कम हुई और सतही बहाव बढ़ा।
बड़े ड्रेन पर बढ़ता दबाव : एक साथ बड़ी मात्रा में पानी पहुंचने से ड्रेन की क्षमता कम पड़ जाती है।
रहने लायक नहीं रह जाएगा शहर
जलभराव पर चिंता जाहिर करते हुए कृष्णा अरावली फाउंडेशन के संयोजक व सेवानिवृत मुख्य नगर योजनाकार प्रो. केके यादव का कहना है कि यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो गुरुग्राम रहने लायक नहीं रह जाएगा। 35 मिनट की वर्षा में ही शहर डूब जाता है। इसके ऊपर शासन-प्रशासन को गंभीरता से विचार करना होगा।
अरावली से आने वाले पानी को कंक्रीटेड ड्रेन में तेजी से भेजने के बजाय हरित क्षेत्र में पहुंचाने पर जोर देना चाहिए। सड़कों से आने वाले पानी को भी प्राकृतिक क्षेत्रों की ओर मोड़ने की जरूरत है। पुराने प्राकृतिक नालों और जल संरचनाओं को पुनर्जीवित किया जाए। पहाड़ से पानी उतारने के बजाय पहाड़ पर ही रोकने के ऊपर जोर देना होगा।
अरावली की तलहटी में छोटे-छोटे चेकडैम बनाने होंगे। इससे भूजल स्तर भी बेहतर होगा। स्पंज सिटी की अवधारणा पर तेजी से काम करने की आवश्यकता है।