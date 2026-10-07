गाजियाबाद के रावली रोड मेन बाजार का हाल बेहाल, जर्जर तार, आवारा पशु और गंदगी से व्यापारी परेशान

संवाद सहयोगी, गाजियाबाद। रावली रोड स्थित मेन बाजार के व्यापारी व स्थानीय लोग इन दिनों तमाम तरह ही परेशानियों का सामना कर रहें हैं।

नगर के प्रमुख बाजारों में एक होने के बाद भी यहां के लोग मूलभूत सेवाओं के मामले में हर प्रकार से वंचित हैं। स्वच्छता अभियान में व्यस्त बाजार के सफाईकर्मी हफ्तों के लिए नदारद रहते हैं।

इन परेशानियों का करना पड़ रहा सामना

सड़क किनारे घूमते पशु वाहन चालकों को निकलना कठिन कर देते हैं। मार्केट में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है।बाजार में लगे बिजली के खंभे के जर्जर तार खतरनाक तरीके से झूलते हैं। कोई बड़ा वाहन आने ही स्थिति में तार से वाहन के छूने के हालत पैदा हो जाते हैं।

बाजार में झूलते बिजली के तार के कारण हर समय हादसा होने का भय बना रहता है। पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा न होने के चलते यहां आने वाले लोगों को खरीदकर पानी पड़ता है। मार्केट के व्यापारी लंबे से वहां वाटर कूलर व सार्वजनिक शौचालय बनवाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है।

परेशानी पर बोले लोग बाजार के व्यापारी के संगठन कई बार अलग अलग मंचों से यहां की समस्या के समाधान के लिए मांग कर चुके हैं। व्यापारियों से मिलते समय से तो अधिकारी कार्रवाई का आश्वासन दे देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई के नाम पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।– अंकित गर्ग

सड़क पर घूमते आवारा पशु कई दुकानों के सामने खड़े होकर रास्ता रोक लेते हैं,जिसके ग्राहकों को आने में परेशानी होती है। कई बार आक्रामक होकर पशु स्थानीय लोगों व यहां आने वाले ग्राहकों पर हमला कर चुके हैं। इस संबंध में शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो सकी है- मोहित