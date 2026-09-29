सीवर लाइन का पता नहीं और 140 करोड़ का STP बना रहे, गाजियाबाद के खोड़ा में छिड़ा नया विवाद; भड़के सभासद

जितेंद्र सिंह, साहिबाबाद। खोड़ा में सीवर लाइन बिछाई नहीं और नगर पालिका 140 करोड़ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बना रही है। इस पर नगर पालिका के सभासद कई सवाल खड़ा कर रहे हैं।

इनका कहना है कि सीवर लाइन ही नहीं है तो एसटीपी का लाभ लोगों को कैसे मिलेगा। इससे जनता के पैसे का ही दुरुपयोग होगा। इस मामले में कुछ सभासदों का कहना है कि बिना सीवर लाइन के एसटीपी प्लांट बनाने से योजना का कोई लाभ नहीं है।

सीवर ओवरफ्लो होता रहेगा और दूषित पानी नालियों में बहता रहेगा। वर्षा के मौसम में सीवर का पानी नाली से सड़कों पर आ जाता है। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में सही उपयोग के लिए पहले सीवर लाइन डाली जानी चाहिए।