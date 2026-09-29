गाजियाबाद में अब बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, साल में 5 से अधिक चालान पर लाइसेंस होगा निलंबित

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर अब लगातार होने वाले उल्लंघन का असर सीधे ड्राइविंग लाइसेंस पर पड़ेगा। एक साल में पांच बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई होगी।

यह बदलाव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर तैयार किए गए नेक्स्टजेन ई-चालान 2.0 में शामिल किया गया है। नए ई-चालान में सबसे बड़ा बदलाव बार-बार नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई को लेकर है। नए प्राविधान के तहत एक साल में पांच से अधिक बार उल्लंघन करने वाले चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। यानी बार-बार नियम तोड़कर चालान कटवाना अब केवल जुर्माने तक सीमित नहीं रहेगा।

अपडेट हुए एप में प्रमुख बदलाव एक फोटो की जगह तीन फोटो पुरानी ई-चालान व्यवस्था में एक चालान के साथ केवल एक फोटो संलग्न की जा सकती थी। अब एक ही चालान में तीन फोटो लिए जा सकेंगे। इससे चालान के साथ डिजिटल साक्ष्य मजबूत होगा।

डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा अब चालान पर अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे, जिससे दस्तावेज डिजिटल रूप से प्रमाणित रहेगा। अलग टिप्पणी का सहारा पुराने एप में ऐसे उल्लंघन जिनके लिए एप में स्पष्ट विकल्प नहीं था, उन्हें अधिकारी को अलग टिप्पणी के माध्यम से दर्ज करना पड़ता था। अब नो पार्किंग का बोर्ड नहीं होने पर भी यदि वाहन सड़क घेरकर यातायात बाधित करता है तो अवैध पार्किंग के हेड में कार्रवाई की जा सकेगी।