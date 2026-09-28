580 करोड़ के घोटालों की सुनवाई, ट्रैफिक चालानों का निपटारा भी; चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट पर वर्कलोड

रवि अटवाल, चंडीगढ़। करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों की सुनवाई कर रही चंडीगढ़ की सीबीआई स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट पर ट्रैफिक चालानों के निपटारे का भी बोझ बढ़ रहा है।

यहां ट्रैफिक चालान के भी रोजाना केस आ रहे हैं जबकि यहां पहले से 580 करोड़ रुपये के घोटालों के बड़े मुकदमे चल रहे हैं। इनमें कुछ मामले एक-दो साल पुराने हैं तो कुछ की न्यायिक प्रक्रिया करीब 15 साल से चल रही है।

ऐसे में गंभीर आर्थिक अपराधों के मामलों की सुनवाई के बीच अदालत पर ट्रैफिक चालानों का अतिरिक्त काम आने से न्यायिक कामकाज पर बोझ आ रहा है। सीबीआई की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में कई बड़ी कंपनियों के बैंक फ्राॅड के मामले चल रहे हैं। इस कोर्ट में अब तक 33 मामले लंबित हैं।

वकील कर रहे विरोध इन गंभीर मामलों के साथ अदालत को ट्रैफिक चालानों के निपटारे की जिम्मेदारी दिए जाने से उसके काम का दायरा और बढ़ गया है। ट्रैफिक चालानों से संबंधित मामलों में भी अदालत के स्टाफ को रिकॉर्ड, दस्तावेज और अन्य औपचारिकताओं का काम करना पड़ता है।

दूसरी ओर, सीबीआई के पुराने मामलों की सुनवाई पहले से लंबित है। कुछ वकीलों ने अदालत को ट्रैफिक चालानों की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपे जाने पर नाराजगी भी जताई है और कहा है कि गंभीर मामलों की सुनवाई प्रभावित न हो, इसके लिए चालानों के निपटारे की अलग व्यवस्था होनी चाहिए।