गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा पर हाईटेक निगरानी, 2000 कैमरों से होगी मॉनिटरिंग; 10 अगस्त पर होगी पुष्प वर्षा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कावंड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कांवड़ रूट और प्रमुख मंदिरों पर दो हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

10 अगस्त को जिले के पांच प्रमुख स्थानों पर पुष्प वर्षा कर कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया जाएगा। कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया शुक्रवार को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने मेरठ रोड पर कांवड़ यात्रा के मद्देनजर बनाए गए बने कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए निगरानी और आपातकालीन सहायता व्यवस्था को मजबूत किया है।