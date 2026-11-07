'6 महीने से नरक जैसा जीवन', लोनी की कई कॉलोनियों में सीवर का काम अधूरा; जलभराव से सड़कों का बुरा हाल

वहीं, गंदगी और बदबू के कारण मच्छर पनप रहे हैं। लोगों ने जल निगम के अधिकारियों से सीवर कार्य पूरा कराने, मलबा हटवाने और सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की है।

छह माह से गली की हालत खराब है। दुकान के सामने गंदा पानी भरा रहता है। ग्राहक पानी से होकर दुकान तक नहीं पहुंच पाते। इससे रोजाना के कारोबार पर असर पड़ रहा है। - रामेश्वर शास्त्री, स्थानीय निवासी

बच्चों को स्कूल भेजने में काफी परेशानी होती है। गली में भरे पानी के कारण बच्चे कई बार फिसल चुके हैं। अभिभावकों को बच्चों के साथ निकलना पड़ता है। - शिव दयाल, स्थानीय निवासी

पानी भरने से सड़क के गड्ढे दिखाई नहीं देते। दोपहिया वाहन लेकर निकलना जोखिम भरा हो गया है। कई बार वाहन फिसलने से बचा है। अधिकारियों को जल्द सड़क ठीक करानी चाहिए। - शाहरुख, स्थानीय निवासी

गंदे पानी के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ गई है। घरों के आसपास बदबू रहती है। बच्चों को बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए। - ऋषि, स्थानीय निवासी

दुकान के सामने दिनभर पानी भरा रहता है। ग्राहक दुकान तक नहीं पहुंच पाते। सामान खराब होने का डर रहता है। अधूरा काम छोड़कर जाने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। - छोटे लाल, स्थानीय निवासी

मामला संज्ञान में आया है। जल निगम को पत्राचार कर कार्यदायी संस्था को जल्द सीवर लाइन का कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। जल भराव की समस्या का समाधान कर कर खोदी गई सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। - वैभव त्रिपाठी, ईओ नगर पालिका लोनी