डेटिंग ऐप पर दोस्ती करने से पहले सौ बार सोचें, एक मुलाकात और जेब से साफ हुए 36 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आरडीसी के कैफे में युवाओं को हनीट्रैप में फंसाकर वसूली का खेल जारी है। नए मामले में एक पीड़ित की शिकायत पर कविनगर थाने में मामूली खाने का 36 हजार का बिल बनाने जबरन उसे वसूलने का मामला सामने आया है।

मेरठ के एक युवक ने कविनगर थाने में युवती समेत कई लोगो के खिलाफ का कविनगर थाने में केस दर्ज कराया है। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के बनपुर निवासी विक्रांत उर्फ विशाल चिकारा ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले फ्रेंडशिप एप टिंडर पर सिमरन नाम की युवती से बातचीत हुई थी।

युवती ने अपना वाट्सऐप नंबर दिया और 17 सितंबर को उसे आरडीसी स्थित गौर माल के सामने मिलने बुलाया। वहां पहुंचने पर युवती ने अपना नाम प्रिया बताया और उसे गौर माल के पास स्थित लाइफ आफ रिंग्स क्लब ले गई।

युवती ने कई तरह का खाना ऑर्डर किया आरोप है कि युवती ने कई तरह के खाने के आर्डर किए। कुछ देर बाद एक युवक 36 हजार रुपये का बिल लेकर पहुंचा। पीड़ित के अधिक बिल देने से मना करने पर वहां मौजूद मनिकांत शर्मा उर्फ अमन शर्मा, राहुल गुप्ता और चार-पांच अन्य लोगों ने उसे घेर लिया।