दिल्ली में 41 साल की महिला से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल; फरार आरोपी की तलाश
दिल्ली के मंडावली में एक 41 वर्षीय महिला के साथ नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया और फिर वीडियो ...और पढ़ें
HighLights
मंडावली में 41 वर्षीय महिला से दुष्कर्म, नौकरी का झांसा।
नशीला पदार्थ खिलाकर वारदात, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल।
पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपी दीपक बंसल फरार।
डिजिटल डस्क, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर 41 साल की एक महिला को कथित तौर पर नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में इस घटना का कथित वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया।
आरोपी है फरार
पुलिस के अनुसार, इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापामारी की जा रही है। हालांकि, आरोपी अभी फरार है।
दो साल पहले हुई थी दोस्ती
लक्ष्मी नगर की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि गणेश नगर के रहने वाले आरोपी दीपक बंसल ने करीब दो साल पहले उससे दोस्ती की थी और उसे नौकरी दिलाने में मदद करने का वादा किया था।