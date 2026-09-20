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'पति को अमेरिका में बचा लूंगा' झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बना करता रहा ब्लैकमेल

By Digital Desk Edited By: Hema Devi
Published: Sun, 20 Sep 2026 07:55 AM (IST)

हरियाणा के सफीदों में अमेरिका में फंसे पति को सुरक्षित निकालने का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है।

महिला की शिकायत पर मामला दर्ज।

महिला की शिकायत पर मामला दर्ज।

HighLights

  1. अश्लील वीडियो बना किया ब्लैकमेल

संवाद सूत्र, जागरण, सफीदों। हरियाणा के जिंद के सफीदों से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुन किसी पर विश्वास करना ही मुश्किल हो जाएगा। जी हां, पति को अमेरिका में सुरक्षित पहुंचाने का भरोसा देकर एक महिला से दुष्कर्म करने और बाद में अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है।

महिला की शिकायत पर थाना सदर सफीदों पुलिस ने पानीपत जिले के जोशी गांव निवासी अनुज के खिलाफ मामला दर्ज कर किया है।

महिला ने पुलिस को शिकायत दी कि उसका पति वर्ष 2023 में अमेरिका गया था। वहां उसका पति किसी परेशानी में फंस गया। इसी दौरान उसके देवर ने उसकी मुलाकात अनुज से करवाई।

आरोपित ने पति की वापसी का दिलाया भरोसा

आरोपित ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके पति को अमेरिका से सुरक्षित निकालने में मदद करेगा। छह अगस्त 2025 की रात करीब आठ बजे आरोपित उसके घर आया।

आरोप है कि उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया और दुष्कर्म किया। साथ ही उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। घटना के बाद आरोपित ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

साथ ही उसके पति को अमेरिका में नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उसे डराया। इस कारण वह काफी समय तक भय में रही। आरोपित उसे ब्लैकमेल करता रहा व बार-बार दुष्कर्म करता रहा।

सदर थाना प्रभारी चंद्रपाल ने बताया कि पुलिस ने अनुज के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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