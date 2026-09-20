हरियाणा की ढाई साल की नव्यांशी के नाम निकली SUV, घर पहुंची खुशी तो झूम उठा परिवार; दैनिक जागरण के ड्रॉ में चमकी किस्मत

जागरण संवाददाता, सिरसा। शहर के हुडा सेक्टर-20 निवासी ढाई वर्षीय नव्यांशी गोस्वामी के घर शनिवार को खुशी का माहौल था। दैनिक जागरण के ट्रिपल धमाका आफर के मेगा ड्रा में नव्यांशी के नाम एसयूवी गाड़ी का पहला उपहार निकला।

दैनिक जागरण हिसार यूनिट के वरिष्ठ महाप्रबंधक राहुल मित्तल विजेता के घर पहुंचे और परिवार को एसयूवी गाड़ी उपहार में निकलने पर बधाई दी। इस दौरान नव्यांशी के पिता नवदीप गोस्वामी और दादा हंसराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

परिवार में खुशी की लहर उपहार निकलने की परिवार के सदस्यों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। दादा हंसराज ने बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से दैनिक जागरण के नियमित पाठक हैं। ट्रिपल धमाका आफर के दौरान उन्होंने योजना के सभी कूपन भरकर अपनी ढाई वर्षीय पोती नव्यांशी गोस्वामी के नाम दैनिक जागरण सिरसा कार्यालय में जमा करवाए थे।

शनिवार को मेगा ड्रा में पहला उपहार एसयूवी गाड़ी निकलने की सूचना मिली तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। दैनिक जागरण के वरिष्ठ महाप्रबंधक राहुल मित्तल के विजेताओं के घर पहुंचे से परिवार के लिए यादगार पल बन गया।