गाजियाबाद: शराब और चोरी से तंग दादा-चाचा ने रची हत्या की साजिश, पुलिस को सुनाई तीन बदमाशों की झूठी कहानी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में नंदग्राम के नूर नगर में माता मंदिर के पास हुए आशु उर्फ अश्वनी हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि आशु की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके दादा और चाचा ने की थी। दोनों आशु की शराब पीने और चोरी करने की आदत से परेशान थे। कुछ दिन पहले आशु ने अपने दादा का मोबाइल भी चोरी कर बेच दिया था। इसी बात को लेकर परिवार में नाराजगी थी।

चारपाई पर लिटाकर फरार हत्या के बाद दादा ने पुलिस को गुमराह करने के लिए फर्जी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब साढ़े 11 बजे अंधेरे में तीन लोग आशु को नशे की हालत में लेकर आए और चारपाई पर लिटाकर फरार हो गए। घटना का समय लाइट न होने के कारण दादा ने किसी का चेहरा न पहचानने की बात बताई थी। पुलिस को यह कहानी शुरू से संदिग्ध लगी।