गाजियाबाद में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल
गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। ...और पढ़ें
HighLights
गाजियाबाद में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला।
दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल।
पुलिस ने हथियार और बाइक बरामद कर गिरफ्तार किया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजयनगर थानाक्षेत्र में शनिवार को एक किशोरी के साथ दो आरोपितों ने अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपितों ने किशोरी को धमकाकर भगा दिया।
पीड़िता ने घटना की सूचना अपनी मां को दी। इसके बाद विजयनगर पुलिस को पीड़िता की मां ने शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर रात में आरोपितों की तलाश शुरू की तो दोनों मिल गए।
पुलिस ने कब्जे से बरामद किए ये हथियार
पुलिस ने रोका तो आरोपितों ने फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपित पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने उनके कब्जे से दो तमंचे, कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक और दो मोबाइल बरामद किए हैं।
सिहानी गेट थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी शनिवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे किसी काम से विजयनगर क्षेत्र में आई थी। आरोप है कि इसी दौरान बाइक सवार दो युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। दोनों उसे मेरठ रोड स्थित मेरठ तिराहे के बाद जंगल में ले पहुंचे।
पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश
यहां किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद पीड़िता की मां ने विजयनगर थाने में शिकायत देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।
एसीपी उपासना पांडेय के मुताबिक, पुलिस को चेकिंग के दौरान जल निगम प्लांट के पास बाइक पर दो व्यक्ति संदिग्ध लगे। रोकने का इशारा करने पर दोनों बाइक मोड़कर फरार होने लगे। इसी दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ने से दोनों नीचे गिर गए।
पुलिस को अपनी तरफ आता देख उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में दोनों के पैरों में गोली लगी। पकड़े गए आरोपित चमन कालोनी निवासी मुस्तकीम और सिद्धार्थ विहार निवासी प्रदीप हैं।
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