गाजियाबाद की फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया काबू

विनीत कुमार, गाजियाबाद। साउथ साइड जीटी रोड इंडस्ट्रियल में फोम बनाने की फैक्ट्री में रविवार शाम को आग लग गई। फैक्ट्री में फोम, गत्ते एवं अन्य सामान में तेजी से आग फैली।

सूचना पर दमकल की आठ गाड़ियों को रवाना किया गया। मौके पर आग ओर काबू पा लिया गया है।

यह भी पढ़ें- गाजियाबाद पुलिस चौकी ब्लास्ट: पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी नेटवर्क पर शक, हर एंगल से जांच जारी