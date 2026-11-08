गाजियाबाद की फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया काबू
गाजियाबाद के साउथ साइड जीटी रोड इंडस्ट्रियल एरिया में एक फोम बनाने वाली फैक्ट्री में रविवार शाम आग लग गई।
HighLights
गाजियाबाद की फोम फैक्ट्री में रविवार शाम लगी आग।
फोम, गत्ते और अन्य सामान में तेजी से फैली आग।
दमकल की आठ गाड़ियों ने एक घंटे में आग बुझाई।
विनीत कुमार, गाजियाबाद। साउथ साइड जीटी रोड इंडस्ट्रियल में फोम बनाने की फैक्ट्री में रविवार शाम को आग लग गई। फैक्ट्री में फोम, गत्ते एवं अन्य सामान में तेजी से आग फैली।
सूचना पर दमकल की आठ गाड़ियों को रवाना किया गया। मौके पर आग ओर काबू पा लिया गया है।
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