दहेज उत्पीड़न के केस पर पति ने वॉट्सएप स्टेटस पर लिख दिया 'तलाक, तलाक, तलाक', गाजियाबाद में FIR

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पूर्व में फोन कॉल, चिट्ठी और मैसेज भेजकर तीन तलाक देने के प्रकरण सामने आते रहे हैं लेकिन गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र में पहली बार वाट्सएप स्टेटस पर पत्नी को तीन तलाक देने का प्रकरण सामने आया है।

आरोपी ने अपने वाट्सएप स्टेटस पर पत्नी के लिए लिखा तलाक, तलाक, तलाक। पत्नी ने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। वाट्सएप स्टेटस पर दिया तीन तलाक इस्लाम नगर नूरानी मस्जिद के पास की रहने वाली तसनीम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनका निकाह सात मई 2023 को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार जुबेर के साथ हुआ था।

शादी के कुछ समय बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग दिए गए दान-दहेज से संतुष्ट नहीं थे। उसे लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। आरोपी पति बार-बार तीन तलाक देने की धमकी देता था।