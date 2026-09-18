सावधान! आप भी तो नहीं खा रहे नकली काली मिर्च, गोंद और मैदा में डुबोकर चमकदार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बृहस्पतिवार रात लोनी स्थित केहर फार्म हाउस सेवा धाम बेहटा हाजीपुर में मसालों की फैक्ट्री पर छापा मारा।

अधिकारियों का दावा है कि यहां मैदा, गोंद और रिफाइंड से अच्छी गुणवत्ता की दिखने वाली काली मिर्च तैयार की जा रही थी। मौके से अधिकारियों ने 13.34 लाख रुपये का माल जब्त किया है।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय ने बताया कि पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में फैक्ट्री संचालक लोकेश कुमार गुप्ता निवासी बुद्ध विहार दिल्ली से पूछताछ की गई। घटिया स्तर की काली मिर्च को तैयार करने पर विभाग ने कार्रवाई की।

ऐसे बनाते थे काली मिर्च मौके से तीन हजार किलोग्राम मैदा, 900 किलो गोंद, 1200 किलो काली मिर्च (कच्चा माल, छोटे दाने), 975 किलो काली मिर्च (तैयार माल, बड़े चमकदार दाने), 37 टिन 15-15 किलो रिफाइंड के बरामद किए गए।