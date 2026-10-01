गाजियाबाद की कार्डबोर्ड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सात दमकल गाड़ियों ने पाया काबू
गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित एविनिक्स डिजाइन कान्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में बुधवार देर रात भीषण आग लग ...और पढ़ें
HighLights
गाजियाबाद की एविनिक्स डिजाइन कान्सेप्ट्स फैक्ट्री में लगी आग।
सात दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, फैक्ट्री का सामान क्षतिग्रस्त।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित कार्डबोर्ड रोल निर्माणकर्ता फैक्ट्री एविनिक्स डिजाइन कान्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर कोतवाली अग्निशमन केंद्र से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग की तीव्रता को देखते हुए वैशाली और साहिबाबाद अग्निशमन केंद्र से भी गाड़ियां बुलानी पड़ीं। कुल सात दमकल गाड़ियों की मदद से अग्निशमनकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी सौरभ कुमार सिंह के अनुसार रात करीब एक बजे फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही कोतवाली एफएसओ के नेतृत्व में चार फायर टैंकर रवाना किए गए। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि आग इमारत में भूतल पर लगी थी। अग्निशमनकर्मियों ने दो होज लाइन फैलाकर आग बुझाने का काम शुरू किया। आग की तीव्रता अधिक होने पर वैशाली और साहिबाबाद से भी दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं।
टीम के सदस्यों ने बी-सैट पहनकर अंदर प्रवेश किया
फैक्ट्री भवन के तीनों ओर अन्य फैक्ट्रियां होने के कारण अग्निशमनकर्मियों को केवल सामने की ओर से ही आग बुझाने का काम करना पड़ा। भवन के अंदर आग और धुआं अधिक होने के कारण टीम के सदस्यों ने बी-सैट पहनकर अंदर प्रवेश किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह शांत किया। आग में फैक्ट्री में रखा सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो गया।