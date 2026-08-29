गाजियाबाद की हाईराइज सोसायटियों में EV चार्जिंग के नाम पर कितनी वसूली? निगम की दर 5.90-6.20 रुपये यूनिट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हाईराइज सोसायटियों में ईवी चार्जिंग के लिए विद्युत निगम ने रियायती दर तय कर रखी है। एलएमवी-11 श्रेणी में मल्टीस्टोरी सोसायटियों के लिए एलटी कनेक्शन पर 6.20 रुपये प्रति यूनिट और एचटी कनेक्शन पर 5.90 रुपये प्रति यूनिट दर है।

साथ ही फिक्स चार्ज नहीं लिया जाता। जिले की 37 हाईराइज सोसायटियों में ईवी चार्जिंग के कनेक्शन हैं। वहीं, सोसायटियों में सिंगल प्वाइंट कनेक्शन होने के कारण ईवी चार्जिंग की व्यवस्था बिल्डर या एओए के नियंत्रण में रहती है। ऐसे में निगम की निर्धारित दर के मुकाबले वाहन मालिकों से कितनी राशि वसूली जा रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं।