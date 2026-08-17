बिहार के 23 जिलों में बनेंगे 129 ईवी चार्जिंग स्टेशन, 72 जगहों का सर्वे शुरू; इन जगहों पर होगी सुविधा

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहले चरण में 23 जिलों में 129 लोकेशन पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इस योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है।

चिन्हित स्थलों का साइट सर्वे सोमवार से शुरू हो गया। भेल की टीम 20 अगस्त तक राज्य के विभिन्न जिलों में प्रस्तावित ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थलों का सर्वे करेगी। इस दौरान तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं की जांच की जाएगी। पहले चरण में इन छह जिलों पर फोकस पहले चरण में पटना, गया, वैशाली, पूर्णिया, नालंदा और छपरा में चिन्हित 72 लोकेशन का साइट सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद इन जगहों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की उपयुक्तता का आकलन होगा।

परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार, भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशक अमरेंद्र किशोर सिंह और भेल के महाप्रबंधक जेके पटनायक के साथ सोमवार को बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। जमीन से बिजली कनेक्शन तक होगी जांच साइट सर्वे के दौरान प्रस्तावित स्थलों की उपलब्धता और उपयुक्तता की जांच की जाएगी। इसके साथ ही विद्युत कनेक्टिविटी, वाहन चालकों के लिए पहुंच की सुविधा और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने से जुड़े अन्य तकनीकी पहलुओं का भी जायजा लिया जाएगा।