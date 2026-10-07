गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर खत्म होगा लंबा चक्कर, स्लिप रोड का काम तेज; नवरात्रि से शुरू होगी पिलर कास्टिंग

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एलिवेटेड रोड पर चढ़ने और उतरने के लिए लंबा चक्कर लगाने की मजबूरी जल्द खत्म होने वाली है। प्राधिकरण ने इंदिरापुरम और वसुंधरा की तरफ बनने वाली स्लिप रोड के निर्माण को रफ्तार देने की तैयारी कर ली है।

नवरात्रि के पहले दिन पिलर कास्टिंग का मुहूर्त रखा गया है। इसके साथ ही निर्माण कार्य के अगले महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत होगी। स्लिप रोड पर आने-जाने वाले वाहन चालकों को भ्रम से बचाने के लिए प्रमुख स्थानों पर दिशा सूचक भी लगाए जाएंगे।

नवरात्रि में पिलर कास्टिंग का मुहूर्त करीब 80.37 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना में दो स्लिप रोड तैयार की जा रही हैं। एक की लंबाई करीब 590 मीटर और दूसरी की 620 मीटर होगी। दोनों का कैरिजवे 7.5 मीटर चौड़ा होगा।