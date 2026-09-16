कहीं खंभे हो रहे तिरछे तो कहीं लटके बिजली के तार, हादसे का खतरा

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में कहीं खंभे तिरछे हो रहे हैं तो कहीं तारों के जाल लटके हुए हैं। इससे उन क्षेत्रों में हादसे का खतरा बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी समाधान नहीं किया जा रहा है।

शालीमार गार्डन की पप्पू कॉलोनी में पोल तिरछा होने से हादसे का खतरा बना हुआ है। एक पोल को दूसरे पोल के सहारे रोका गया है। साथ ही बिजली के तारों के जाल भी लटके हुए हैं। इससे हादसे का खतरा बना हुआ है।

लोगों का कहना है कि पोल तिरछा होने से गिर सकता है। लोगों का कहना है कि अगर तेज हवा चलने पर पोल गिरा तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसको लेकर विद्युत निगम में कई बार शिकायत की गई है।

इसके बाद भी अभी तक पोल को सही नहीं कराया गया है। स्थानीय निवासी अशोक ने बताया कि कई स्थानों पर तो ये स्थिति है कि तार बहुत नीचे पर लटके हुए हैं। इससे लोगों को करंट लगने का खतरा बना हुआ है।