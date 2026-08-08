फरीदाबाद में बारिश के बीच करंट ने ली दो युवकों की जान, डिलीवरी ब्वॉय भी शामिल

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में शुक्रवार को हुई तेज वर्षा के दौरान शहर में अलग-अलग जगह करंट की चपेट में आने से डिलीवरी ब्वॉय समेत दो युवकों की मौत हो गई।

पल्ला क्षेत्र में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ने के बाद बिजली के खंभे का सहारा लेना 25 वर्षीय रामखिलावन को भारी पड़ गया। वहीं, ओल्ड फरीदाबाद की वेल्डिंग वर्कशॉप में काम करने के दौरान 22 वर्षीय अयान करंट की चपेट में आ गया। दोनों हादसों के बाद मृतकों के परिवारों में मातम छा गया।

खंभे का सहारा लेना पड़ा भारी सेहतपुर निवासी रामखिलावन पल्ला में सेहतपुर पेट्रोल पंप के पास स्थित ब्लिंकिट के वेयरहाउस में डिलीवरी ब्वाय का काम करता था। शुक्रवार रात वर्षा के दौरान वह मोटरसाइकिल से सामान की डिलीवरी करने गया था। वापस लौटते समय सड़क पर बने गड्ढे में मोटरसाइकिल गिरने से उसका संतुलन बिगड़ गया। खुद को संभालने के लिए रामखिलावन ने पास ही लगे बिजली के खंभे पर हाथ रख दिया। खंभे में करंट आ रहा था। करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।