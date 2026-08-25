गाजियाबाद में बिजली कनेक्शन पर बड़ा 'खेल', अवैध कॉलोनियों में बिछ रहा जाल; दावों की खुली पोल

लक्ष्य चौधरी, गाजियाबाद। एक ओर अवैध कॉलोनियों के निर्माण व विस्तार पर रोक लगाने के दावे किया जाते हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हीं कॉलोनियों में बिजली का जाल बिछ रहा है।

बदली व्यवस्था के तहत पिछले साल से अविकसित और अविद्युतीकृत कॉलोनी में एक मकान होने पर भी बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। जिले में अब तक करीब 200 कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

सबसे बड़ा सवाल?

बिजली जैसी मूलभूत सुविधा पहुंचने से इन कॉलोनियों में बसावट और नए निर्माण को बढ़ावा मिलने की संभावना है। ऐसे में सवाल यह भी है कि अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई शुरू होने से पहले वहां पानी, बिजली जैसी सुविधाएं पहुंचने से क्या उन्हें परोक्ष रूप से विकसित होने का आधार मिल रहा है।

नई व्यवस्था में हटा दी शर्त पहले किसी कॉलोनी के विद्युतीकरण के लिए 50 प्रतिशत प्लाटों पर मकान और 25 प्रतिशत मकानों में आबादी होने की शर्त थी। इस कारण कम बसावट वाली कॉलोनियों में बिजली पहुंचने में समय लगता था। नई व्यवस्था में यह शर्त हटा दी गई। अब एक मकान होने पर भी उपभोक्ता 71.5 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से धनराशि जमा कर बिजली कनेक्शन ले सकता है। इसके लिए विद्युत निगम 250 मीटर तक लाइन का विस्तार करता है।

जिले में 200 कनेक्शन दिए जा चुके बताया कि एक बार लाइन पहुंचने के बाद उसी कॉलोनी के अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी कनेक्शन का रास्ता आसान हो जाता है। नई व्यवस्था के तहत जिले में करीब 200 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें जोन-प्रथम में 70 कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि जोन-दो और जोन-तृतीय में कुल 130 कनेक्शन दिए गए हैं।

मुरादनगर, लोनी, गोविंदपुरम, अकबरपुर बहरामपुर और सिद्धार्थ विहार समेत विभिन्न क्षेत्रों में स्थित अविकसित और अवैधीकृत कॉलोनियों के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। झटपट पोर्टल से आवेदन, फिर बनता है एस्टीमेट अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह के अनुसार बिजली मूलभूत सुविधाओं में शामिल है। उपभोक्ता झटपट पोर्टल पर आवेदन करता है तो निगम नियमानुसार एस्टीमेट तैयार कर आगे की प्रक्रिया पूरी करता है।