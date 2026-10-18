गाजियाबाद: कुत्तों के दौड़ाने से स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मेरठ रोड पर सिहानी चुंगी के पास शनिवार रात कुत्तों के भौंकने और पीछे दौड़ने से स्कूटी सवार बुजुर्ग का संतुलन बिगड़ गया।

स्कूटी से गिरने के बाद उन्हें गंभीर स्थिति में यशोदा अस्पताल, संजयनगर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सिहानी निवासी 66 वर्षीय रमेश चंद वर्मा के रूप में हुई है।

स्कूटी का बिगड़ गया था संतुलन

शनिवार रात करीब आठ बजे रमेश चंद वर्मा अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे। सिहानी चुंगी के पास कुत्ते भौंकते हुए उनके पीछे दौड़ने लगे। इससे स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़े।