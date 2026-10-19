गाजियाबाद में दशहरा पर ट्रैफिक डायवर्जन, घंटाघर और मुरादनगर में 21 अक्टूबर तक कई रास्ते बंद 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दशहरा और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने जीटी रोड पर घंटाघर के आसपास एवं मुरादनगर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए डायवर्जन लागू किया है।

व्यवस्था सोमवार शाम से लागू कर दी है और बुधवार को कार्यक्रम समाप्ति तक रहेगी। इस दौरान कई मार्गों पर भारी वाहनों के साथ अन्य वाहनों की आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी।

घंटाघर और मुरादनगर में डायवर्जन

डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के मुताबिक घंटाघर रामलीला मैदान के आसपास हल्के, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों पर सोमवार शाम से डायवर्जन लागू कर दिया गया। यह व्यवस्था 21 अक्टूबर तक रहेगी।

चार पहिया वाहन, आटो और ई-रिक्शा का आवागमन मंगलवार देर रात तक रावण के पुतले का दहन होने के बाद तक लागू रहेगा।

पुराने जीटी रोड पर हापुड़ तिराहे से चौधरी मोड़ और पटेलनगर पुल चढ़ाव से चौधरी मोड़ की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। वाहन चालकों को पुराने बस अड्डे और अन्य वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना होगा।

भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग

गंगनहर मुरादनगर पर मेरठ से मोदीनगर और मुरादनगर आने वाले भारी वाहनों को गंगनहर की ओर जाने से रोका जाएगा। इन्हें दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच नौ से मोहीउद्दीनपुर होते हुए हापुड़ की ओर भेजा जाएगा।