'कम सुंदर हो और दहेज भी कम लाई', खोड़ा मां-बेटी मौत मामले में पति-सास पर संगीन आरोप; अवैध संबंध का भी जिक्र

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के भारत नगर मोहल्ले में 25 सितंबर को हुई मां बेटी की मौत के मामले में मृतका के पिता ने पति, सास और ननद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने पति पर अन्य युवती से अवैध संबंध होने और बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।

उन्नाव गांव चकलवंशी निवासी अवधेश सिंह ने शनिवार को मृतका प्रीति के पति अनिरूद्ध उर्फ सोनू, सास और ननद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप है कि शादी के कुछ माह बाद से प्रताड़ित करता आ रहा था। उसका कहना था कि पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने को शादी की है। उसकी प्रीति से शादी करने की इच्छा नहीं थी।

दहेज के साथ ही कम सुंदर होने के लिए करते थे प्रताड़ित उसकी मां राजरानी और बहन रिंकी कम दहेज लाने, कम सुंदर होने के लिए प्रीति को प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि तीनों दहेज में पांच लाख रुपये की मांग कर रहे थे। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पिता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के आगे कार्रवाई की जाएगी। मृतका के पिता का आरोप है कि अनिरूद्ध के अन्य युवती से अवैध संबंध थे। प्रीति को इसकी जानकारी लगी थी। वह अक्सर युवती से मिलने का विरोध करती थी। विरोध करने पर सोनू उसके साथ मारपीट करता था।

घटना से एक दिन पहले भी प्रीति के साथ मारपीट की गई थी। इसे लेकर कई बार पंचायत भी हुई थी। अनिरूद्ध ने उसे तलाक देने की बात कही थी। प्रीति के तलाक देने से मना करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी थी।

ये है पूरा मामला उन्नाव गांव चकलवंशी निवासी प्रीति की चार साल पहले हरदोई सालखेड़ा निवासी अनिरूद्ध से शादी हुई थी। शादी के बाद सोनू पत्नी प्रीति के साथ भारत नगर स्थित तीन मंजिला मकान में किराये पर लेकर रहने लगा था। मकान में ग्राउंड फ्लोर पर उसकी बहन रिंकी सिंह रहती है। शुक्रवार को सोनू पानी लेने गया था।