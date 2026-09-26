बेंगलुरु में खाली प्लॉट में मिला महिला का 20 दिन पुराना शव, कपड़ों के टैग से खुला हत्या का राज; पति गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु के संपिगेहल्ली इलाके में नगर निगम की सफाई प्रक्रिया के दौरान एक खाली प्लॉट से 28 वर्षीय महिला का क्षत-विक्षत शव मिला है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतका के कपड़ों पर लगे शॉपिंग टैग के जरिए उसकी पहचान अनुसूया बेहरा के रूप में की।

पुलिस ने इस मामले में मृतक महिला के पति सागर रावत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने घरेलू कलह के चलते 11 अगस्त को पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव को तीन दिनों तक घर में रखा। फिर उसने शव को एक चादर में लपेटकर पलंग पर रखा और संपिगेहल्ली इलाके में एक खाली जगह पर फेंक दिया।

पुलिस को संदेह है कि आरोपी ने बाद में कई दिनों तक घटनास्थल का दौरा किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी ने शव को खोज लिया है। कुत्तों ने नोचें थे शव हत्या के लगभग 20 दिन बाद, 2 सितंबर को, जब खाली पड़ी जगह की सफाई की जा रही थी, तब जाकर शव का क्षय हुआ और वह बरामद हुआ। सफाई करते समय मजदूरों को महिला का शव मिला। बताया जाता है कि तब तक आवारा कुत्तों ने शव के कुछ हिस्से खा लिए थे।

कैसे हुई पहचान? शव की हालत इतनी खराब थी कि महिला की पहचान करना मुश्किल हो गया। शव पर मिला एक टैग जांच में अहम साबित हुआ। पुलिस ने खरीदारी का पता एक मॉल से लगाया और उससे मिली जानकारी से उन्हें अनासुया की पहचान करने में मदद मिली।