गाजियाबाद में कुत्तों के झुंड ने पीछा किया, मोपेड से गिरे बुजुर्ग की मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मेरठ रोड पर सिहानी चुंगी के पास शनिवार रात कुत्तों के भौंकने और पीछे दौड़ने से मोपेड सवार बुजुर्ग का संतुलन बिगड़ गया।

सड़क पर गिरने के बाद उन्हें गंभीर स्थिति में संजय नगर स्थित यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान सिहानी निवासी 66 वर्षीय रमेश चंद वर्मा के रूप में हुई है। रमेश चंद पेंटर थे और काम से घर वापस लौट रहे थे।

संतुलन बिगड़ने से लगी चोट

सिहानी निवासी रमेश चंद वर्मा शनिवार रात करीब आठ बजे मोपेड से घर जा रहे थे। सिहानी चुंगी के पास कुत्ते भौंकते हुए उनके पीछे दौड़ने लगे। इससे मोपेड का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़े।सड़क पर गिरते ही उनके सिर में चोट आई।

पुलिस का कहना है कि घटना के समय उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। आसपास मौजूद लोगों ने उनके स्वजन को हादसे की सूचना दी। स्वजन मौके पर पहुंचे और उन्हें उपचार के लिए यशोदा अस्पताल लेकर गए। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी अस्पताल से देर रात सूचना मिलने के बाद सिहानी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रहे हैं। हादसा होेने के करीब दो घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली।

मामले में स्वजन ने कोई शिकायत नहीं दी है। रविवार को उनके शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि रमेश चंद वर्मा का एक पुत्र है और वह हैदराबाद में काम करता है।