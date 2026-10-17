गाजियाबाद में पेंशनधारक के खाते से उड़ गए ₹4.88 लाख, बिना OTP बताए हैक हुआ फोन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर ठगों ने मोबाइल हैक कर राजेंद्र नगर निवासी एक व्यक्ति के बैंक खाते से 4.88 लाख रुपये निकाल लिए।

ठगों ने पहले वाट्सएप पर एपीके फाइल भेजकर मोबाइल तक पहुंच बनाई। इसके बाद उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक में जमा चार एफडी को समय से पहले तुड़वाकर उनकी रकम बचत खाते में स्थानांतरित की फिर खाते से रकम निकाल ली।

पेंशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए खोला एपीके ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है। राजेंद्र नगर निवासी पीड़ित अशोक कुमार बर्मन के मुताबिक 14 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से वाट्सएप के जरिये ICICI पेंशन कार्ड नाम से एपीके फाइल भेजी गई थी।