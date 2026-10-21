गाजियाबाद में साइबर ठगों का आतंक, ट्रेडिंग और APK फाइल से लाखों की ठगी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कविनगर थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर उनके खाते से 92.95 लाख रुपए ठग लिए।

पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने मेें केस दर्ज कराया है। राजनगर निवासी महेंद्र गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका पहले से ही डीमेट अकाउंट है, जिस पर वे शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं।

शेयर ट्रेडिंग के झांसे में गए

एक दिन फेसबुक चलाते समय उनको शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने का विज्ञापन दिखा। विज्ञापन पर क्लिक करते ही उनका संपर्क एक युवती से हुआ। युवती ने उनको एक वाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया।