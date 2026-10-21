हैदराबाद में 5.84 करोड़ रुपये का सोना और विदेशी मुद्रा जब्त, 5 लोग गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। बांग्लादेश से सोना तस्करी करने वाले पांच लोगों को डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने गिरफ्तार किया है। इन पर विदेशी सोने को तस्करी कर कोलकाता लाने का आरोप है।

इन तस्करों के पास से 3.1 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है। बाजार में इसकी कीमत 5.84 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

तस्करी के मिले थे पुख्त सबूत

डीआरआई ने बताया कि सोना तस्करी के बारे में पुख्ता जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन में हैदराबाद जोनल यूनिट और विजयवाड़ा रीजनल यूनिट के अधिकारी शामिल रहे। उन्होंने बताया कि ऐसी जानकारी मिल रही थी कि विदेश से सोना लाकर हैदराबाद में बेचा जाता है।

गाड़ी में छिपा कर रखा था सामान इस पर एक्शन लेने के लिए विजयवाड़ा के बाहरी एरिया को टारगेट किया गया। उन्होंने बताया कि तस्करी बहुत ही चतुराई से सामान छुपा कर रखे थे। तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर एक खास जगह कैविटी में छिपा कर सामान रखा गया था। गाड़ी में सवार दो लोगों से पूछताछ की गई।

सख्त पूछताछ के बाद दी जानकारी सख्ती से पूछताछ के बाद दोनों ने बताया कि ये सोना विजयवाड़ा के बाहरी इलाके में पहुंचाया जा रहा था। गाड़ी में मिली रकम भी उसे ही बेच कर जमा की गई थी। पूछताछ के बाद एक बस में तीन और संदिग्धों के बारे में पता चला। इस आधार पर टोल प्लाजा पर बस की तलाशी ली गई।