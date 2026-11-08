गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की जीएच-7 सोसायटी में लगी आग, दमकल ने पाया काबू

जागरण संवाददात, गाजियाबाद। गाजियाबाद के कॉसिंग रिपब्लिक स्थित जीएच-7 सोसायटी की 10वीं मंजिल के एक फ्लैट में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची।

घटना के दौरान फ्लैट अंदर कोई मौजूद नहीं था, फायर ब्रिग्रेड की टीम ने कड़ी मशक्त के बाद आग पर काबू पाया लिया।