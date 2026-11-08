गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की जीएच-7 सोसायटी में लगी आग, दमकल ने पाया काबू
गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित जीएच-7 सोसायटी की 10वीं मंजिल के एक फ्लैट में आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
HighLights
गाजियाबाद की जीएच-7 सोसायटी के फ्लैट में आग लगी।
दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई।
घटना के समय फ्लैट में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था।
जागरण संवाददात, गाजियाबाद। गाजियाबाद के कॉसिंग रिपब्लिक स्थित जीएच-7 सोसायटी की 10वीं मंजिल के एक फ्लैट में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची।
घटना के दौरान फ्लैट अंदर कोई मौजूद नहीं था, फायर ब्रिग्रेड की टीम ने कड़ी मशक्त के बाद आग पर काबू पाया लिया।