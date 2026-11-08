Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की जीएच-7 सोसायटी में लगी आग, दमकल ने पाया काबू

By Digital Desk Edited By: Shanu Sharma
Published: Sun, 08 Nov 2026 10:16 PM (GMT+05:30)

गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित जीएच-7 सोसायटी की 10वीं मंजिल के एक फ्लैट में आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड

प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड

HighLights

  1. गाजियाबाद की जीएच-7 सोसायटी के फ्लैट में आग लगी।

  2. दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई।

  3. घटना के समय फ्लैट में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था।

जागरण संवाददात, गाजियाबाद। गाजियाबाद के कॉसिंग रिपब्लिक स्थित जीएच-7 सोसायटी की 10वीं मंजिल के एक फ्लैट में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची।

घटना के दौरान फ्लैट अंदर कोई मौजूद नहीं था, फायर ब्रिग्रेड की टीम ने कड़ी मशक्त के बाद आग पर काबू पाया लिया।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।