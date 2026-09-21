गाजियाबाद में कूलिंग पैड बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आठ दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार दोपहर कूलर के कूलिंग पैड बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। घास और लकड़ी समेत ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से पूरे परिसर में फैल गई। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों ने समय रहते बाहर निकलकर जान बचाई। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एफ-21 स्थित शांति एंटरप्राइजेज में आग लगने की सूचना मिली। शुरुआत में कोतवाली फायर स्टेशन से चार दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। करीब 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने टीन शेड के भवन में आग पूरी फैक्ट्री में फैल चुकी थी। स्थिति को देखते हुए वैशाली से दो वाटर ब्राउजर और साहिबाबाद से दो दमकल गाड़ियां और भेजी गईं।