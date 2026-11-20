जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। इंटरनेट मीडिया पर गाजियाबाद में सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली पोस्ट प्रसारित करने के आरोप में साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया है। पोस्ट में गाजियाबाद में आरएसएस के सदस्यों के हथियारों के साथ जामिया मस्जिद को घेरने और वहां मौजूद मुस्लिमों पर हमले में कई लोगों के घायल होने का दावा किया गया था।

डीसीपी सिटी धवल जायसवाल के मुताबिक अज्ञात एक्स अकाउंट संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बृहस्पतिवार को पुलिस को एक्स यूजर आईडी @annu2030 से एक पोस्ट किए जाने की जानकारी मिली। आरोप है कि पोस्ट में गाजियाबाद में आरएसएस के सदस्यों के हथियारों के साथ जामिया मस्जिद को घेरने और वहां मौजूद मुस्लिमों पर हमले में कई लोगों के घायल होने का दावा किया गया था।