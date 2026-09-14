दिल्ली-सहारनपुर हाईवे और लोनी मार्ग पर बनेंगे 3 कल्वर्ट, जलभराव रोकने के लिए गाजियाबाद PWD की बड़ी योजना

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे और लोनी-गाजियाबाद मार्ग पर बारिश के दौरान होने वाले जलभराव से अब राहत मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) इन दोनों महत्वपूर्ण मार्गों पर 1.42 करोड़ रुपये की लागत से तीन बाक्स कल्वर्ट बनाएगा। इनके बनने के बाद सड़क के नीचे से वर्षा का पानी तेजी से निकल सकेगा और जलभराव की समस्या कम होगी।

तीन प्वाइंट पर 1.42 करोड़ खर्च पीडब्ल्यूडी ने तीनों स्थानों पर बाक्स कल्वर्ट बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के अधिशासी अभियंता रामराजा के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण शुरू कराया जाएगा। कार्यदायी संस्था को निर्माण पूरा करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा। सड़क के नीचे तीन मीटर स्पैन के कल्वर्ट बनाए जाएंगे, जिससे बारिश का पानी सड़क के नीचे से निकल जाएगा। मामूली बारिश में भर जाता है पानी दिल्ली-सहारनपुर हाईवे और गाजियाबाद-लोनी मार्ग पर जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से मामूली बारिश में भी कई स्थानों पर पानी भर जाता है। लंबे समय तक पानी जमा रहने से पक्की सड़कें जर्जर होती हैं।

जलभराव के दौरान सड़क पर बने गड्ढों में वाहनों के अनियंत्रित होकर पलटने के वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होते रहे हैं। स्थानीय निवासी और राहगीर लंबे समय से समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। लोनी के मुख्य मार्गों को राहत बाक्स कल्वर्ट बनने से दिल्ली-सहारनपुर हाईवे के साथ लोनी-गाजियाबाद मार्ग पर भी जल निकासी बेहतर होगी। इससे बारिश के दौरान लोनी के मुख्य मार्गों पर जलभराव कम होने और राहगीरों को राहत मिलने की उम्मीद है।