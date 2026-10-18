गाजियाबाद पुलिस ने हरियाणा से दबोचा आरोपी किन्नर, भाजपा नेता के घर से चोरी हुए थे लाखों के गहने

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में नंदग्राम निवासी भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष संदीप त्यागी के घर से बीते दिनों लाखों के गहने चोरी हो गए थे। इस मामले में एक किन्नर पर आरोप लगा था।

पुलिस ने आरोपी किन्नर को हरियाणा के बहादुरगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कुछ सोना भी बरामद किया है। मामले में एक दारोगा पर आरोपी पर 50 हजार रुपये छोड़ने का भी आरोप लगा है।

साढ़े चार तोले सोने के गहने बरामद

एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पीड़ित के यहां से करीब सात तोले के गहने चोरी हुए थे, जिसमें से करीब साढ़े चार तोले सोने के गहने बरामद हुए हैं।