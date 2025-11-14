गाजियाबाद बार चुनाव में 30 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत, मतदान को लेकर वकीलों में दिख रहा जोश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बार एसोसिएशन गाजियाबाद की नई कार्यकारिणी के लिए कचहरी में मतदान जारी है। सुबह से ही अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

बार सभागार में बने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ है। एक बजे तक करीब 650 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। इस चुनाव में कुल 30 प्रत्याशी विभिन्न पदों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

सबसे अधिक छह उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं। सचिव सहित अन्य पदों के लिए भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। नए अध्यक्ष और सचिव को चुनने के लिए अधिवक्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है।