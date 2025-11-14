Language
    गाजियाबाद में GRAP के नियमों का उल्लंघन करने पर बड़ी कार्रवाई, प्रदूषण फैलाने पर आठ आरएमसी प्लांट सील

    By Rahul Kumar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:29 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने वाले आठ आरएमसी प्लांटों को सील कर दिया है। लोनी में एक प्लांट पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के लिए एसडीएम को रिपोर्ट भेजी गई है। लोनी और वसुंधरा का एक्यूआइ गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। प्रदूषण बोर्ड ने लोगों से प्रदूषण कम करने की अपील की है।

    यूपीपीसीबी की पांच टीमों ने की कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। जिले में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) की टीम ने ग्रेप (ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान)-तीन के मानकों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

    प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए आठ आरएमसी (रेडी मिक्स कंक्रीट) प्लांट को सील किया है। वहीं, पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में एक पर 50 हजार का जुर्माना लगाने के लिए एसडीएम लोनी को रिपोर्ट भेजी है।

    ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए यूपीपीसीबी द्वारा पांच विशेष टीम गठित की गई हैं। ये टीमें अपने-अपने क्षेत्रों का रात दिन औचक निरीक्षण कर रही हैं। बुधवार को भी करीब 20 स्थानों पर औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान आरएमसी प्लांटों संचालित कर प्रदूषण को बढ़ाया जा रहा था, जबकि ग्रेप तीन के अंतर्गत इन्हें चलाने पर रोक लगाई गई है।

    प्रदूषण बोर्ड की टीम ने कार्रवाई करते हुए एनएच-नौ स्थित एसजीएस कंस्ट्रक्शन व डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, एल एंड टी लिमिटेड, चंद्रलेखा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.वि. वेव सिटी, प्रसू बुल्डकोन एलएलपी वेव सीटी सेक्टर-एक, सेमेक्स कंक्रीट बंथला लोनी, टेक्नो प्राइम आरएमसी प्राइवेट लिमिटेड वेव सिटी सेक्टर-18, रहिनो आरएमसी कंपनी अहिंसा खंड-दो इंदिरापुरम, मेट्रो सूट्स होम्स वसुंधरा सेक्टर-12 को सील किया गया है।

    टीम में मुख्य रूप से एएसओ एनएम त्रिपाठी व एई संदेश कुमार रहे। क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह का कहना है कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इसके लिए टीमें जुटी हुई हैं।

    50 हजार के जुर्माने के लिए एसडीएम को भेजी रिपोर्ट

    भोपुरा के राजपूत एंटरप्राइजेज द्वारा भी ग्रेप के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। इस पर यूपीपीसीबी द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना लगाने के लिए एसडीएम लोनी को रिपोर्ट भेजी गई है। इन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

    गंभीर श्रेणी में लोनी व वसुंधरा का एक्यूआई

    जिले में लोनी व वसुंधरा का एक्यूआई बृहस्पतिवार को गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। वसुंधरा का एक्यूआइ 413 और लोनी का 408 दर्ज किया गया। वहीं, बुधवार के मुकाबले दो अंक की बढ़ोतरी के साथ जिले का एक्यूआई 370 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है।

    प्रदूषण बोर्ड ने लोगों को जारी की एडवाइजरी

    • -छोटी दूरी के लिए पैदल या साइकिल से चलने की अपील।
    • -नौकरीपेशा लोग किसी के साथ यात्रा करें या सार्वजनिक वाहन से जाएं।
    • -जिन लोगों की कंपनी घर से काम करने की अनुमित देती है वह घर से ही करें।
    • -तापने के लिए कोयला व लकड़ी का प्रयोग न करें।
    • -सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा हीटर उपलब्ध कराएं।
    • -कामों को संयोजित कर यात्रा कम करें।

    प्रदूषण रोकथाम के लिए टीमें रात-दिन कार्य कर रही हैं। औचक निरीक्षण कर ग्रेप के मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। अन्य विभाग भी अपने-अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं।


    -अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी।