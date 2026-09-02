गाजियाबाद के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की खुली पोल, कहीं ताला तो कहीं बिना मास्क इलाज; कागजों में प्रदेश में अव्वल

जागरण टीम, गाजियाबाद। लोगों के घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में संचालित 291 में से अधिकांश आयुष्मान आरोग्य मंदिर रामभरोसे चल रहे हैं।

कागजों में जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर बेशक प्रदेश में अव्वल हैं लेकिन हकीकत में कुछ पर ताला लटका रहता है। मंगलवार दस से 12 बजे के बीच जागरण की पड़ताल में कई केंद्रों पर ताला लटका मिला।

पडताल में बंद मिले आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जलालाबाद,सीकरी कलां,जावली लोनी,शकलपुरा लोनी,कोतवालपुर लोनी शामिल हैं। सिरौरा लोनी का केंद्र खुला था लेकिन मरीज नहीं थे।

बिना मास्क लगाए तल रहा इलाज

नाहल,कुशलिया,दीनानाथपुर पूठी, रघुनाथपुर,नगरीय हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र लाजपतनगर,बाल्मीकि कुंज और विजयनगर का केंद्र भी खुला हुआ मिला लेकिन स्वाइन फ्लू की एडवायजरी एवं दिशा निर्देश जारी होने के बाद चिकित्सक एवं सीएचओ बिना मास्क लगाये एवं एप्रिन पहने मरीज देखते हुए मिले।