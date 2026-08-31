जागरण संवाददाता, बलिया। नगर पालिका परिषद में 15772 मकान हैं, इसमें इतने ही परिवार रहते हैं, लेकिन इन भवनों में 1577 मकानों की स्थिति जर्जर हो चली है। इसके बाद भी नगरपालिका प्रशासन की ओर से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी तक मूल्यांकन कार्य तक नहीं हुआ है। प्रशासन के लोग तभी जागते हैं, जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है।

जर्जर मकानों के चलते शहर की सूरत भी खराब लग रही है। लंबे समय से इन भवनों का मरम्मत कार्य या रंग रोहन कार्य भी नहीं हुआ है। महायोजना-2031 में नगरपालिका प्रशासन की ओर से यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार नगर की आबादी 1.04 लाख बताई गई है, लेकिन अब जनसंख्या लगभग 1.50 लाख के करीब हो गई है।

नगर में 1577 परिवार में प्रति परिवार पांच सदस्य के हिसाब से भी देखें तो 7885 लोगों का जीवन जर्जर भवनों में हर समय संकट में है। इसके अलावा अधिकांश सरकारी भवन भी 100 वर्ष से ज्यादा अवधि के होने के कारण जर्जर हो गए हैं, लेकिन उसी में बैठकर कर्मचारी काम करते हैं।