ATM में कैश डालने के नाम पर 77 लाख का गबन, गाजियाबाद में फ्रेंचाइजी संचालक गौरव वर्मा पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एटीएम में नकदी डालने के लिए दी गई रकम में 77.28 लाख रुपये के गबन का आरोप लगाते हुए नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

खास बात यह है कि कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत के बावजूद पहले पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का रुख किया।

कोर्ट में दी शिकायत

हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में सहायक प्रबंधक घनश्याम ने कोर्ट में शिकायत देकर बताया कि कंपनी विभिन्न बैंकों के एटीएम में नकदी डालने और उनके रखरखाव का काम करती है। इसके लिए अलग-अलग शहरों में फ्रेंचाइजी संचालकों के साथ समझौता किया जाता है।

57.60 करोड़ रुपये भेजे आरोप है कि गाजियाबाद में एटीएम में नकदी डालने और रखरखाव की जिम्मेदारी सेवानगर निवासी जीडी सर्विसेज के फ्रेंचाइजी संचालक गौरव वर्मा को दी गई थी। बीते वर्ष 23 सितंबर से 18 जनवरी के बीच गाजियाबाद के 31 एटीएम में नकदी डालने के लिए फ्रेंचाइजी संचालक के खाते में 57.60 करोड़ रुपये भेजे गए।