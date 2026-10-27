गाजियाबाद: 10 दिन में 40 हजार ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को किया आवेदन, बीएलओ पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए दस दिन में 40 हजार लोगों ने फॉर्म संख्या छह भरकर जमा कराए हैं।

इनमें से 12 हजार फॉर्म सोमवार को घर-घर मतदाता सत्यापन अभियान के दौरान प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की जांच कर पात्र आवेदकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया जाएगा।

फॉर्म संख्या छह किए गए वितरित

उप-जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि 17-18 अक्टूबर और 24-25 अक्टूबर को विशेष अभियान चलाया गया।

उन्होंने बताया कि इस दौरान पोलिंग बूथों पर बीएलओ उपस्थित रहे और जिन व्यक्तियों का नाम पात्र होते हुए भी मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उनको फॉर्म संख्या छह वितरित किए गए। जिससे कि वे भी फार्म भरकर जमा कर सकें और अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकें।