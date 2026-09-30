गाजियाबाद में 600 प्रतिष्ठानों की जांच, 400 में मिली गड़बड़ी; प्रदूषण नियंत्रण बेर्ड ने 53 को किया सील

राहुल कुमार, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। जिले में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की होटल, माल, बैंक्वेट हाल और रेस्तरां के खिलाफ जांच जारी है। बीते छह माह में जांच के दौरान 600 प्रतिष्ठानों में से 400 मानकों के विपरीत संचालित पाए गए।

कोई जल व वायु प्रदूषण फैला रहा था तो कोई बिना एनओसी के संचालित हो रहा था। इस पर बोर्ड ने सभी को नोटिस जारी कर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए निर्धारित समय तक पालन करने के आदेश दिए हैं। 13 अक्टूबर को एनजीटी में होने वाली सुनवाई से पहले अंतिम रिपोर्ट की जाएगी।

करीब 53 प्रतिष्ठानों को कराया बंद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस के बाद भी जो प्रतिष्ठान मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर विभाग कार्रवाई कर रहा है। अभी तक करीब 53 प्रतिष्ठानों पर प्रदूषण बोर्ड की टीम ने विद्युत निगम के साथ मिलकर बिजली कनेक्शन काटते हुए सील करने की कार्रवाई की है।

मानकों का पालन करने की रिपोर्ट देने और मुख्यालय से अनुमति के बाद ही इनका संचालन फिर से हो सकेगा। वर्ष 2023 की याचिका पर एनजीटी ने लिया था संज्ञान पर्यावरणविद प्रसून पंत और प्रदीप कुमार ने एनजीटी में 2023 में सबसे पहले याचिका दायर कर रिपोर्ट मांगी थी कि जिले में कितने प्रतिष्ठान हैं और उनमें से कितने मानकों का पालन कर रहे हैं। साथ ही जो पालन नहीं कर रहे हैं प्रदूषण बोर्ड उन पर क्या कार्रवाई कर रहा है।