गाजियाबाद वालों को जलभराव से मिलेगी मुक्ति, ₹284 करोड़ से नगर निगम बनाएगा 3 नए नाले

आदित्य त्रिपाठी, गाजियाबाद। जलभराव का दंश झेल रहे शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम शहर के तीन प्रमुख नालों का निर्माण कराने जा रहा है। इन नालों के निर्माण में करीब नगर निगम करीब 284.54 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इनमें सबसे प्रमुख शाहबेरी ड्रेन है।

इस नाले को बनाने के बाद इसके ऊपर सड़क का भी निर्माण कराया जाएगा। इससे क्रॉसिंग रिपिब्लिक में लगने वाले जाम से भी लोगों को राहत मिल सकेगी। इन तीनों नालों के निर्माण के लिए जल्द ही शासन से स्वीकृति मिलने वाली है।

इन नालों का निर्माण जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना के तहत किया जा रहा है। नालों के निर्माण की तीन बड़ी परियोजनाओं को राज्य स्तरीय शीर्ष समिति की मंजूरी मिल गई है। शाहबेरी ड्रेन को बनाने में खर्च होंगे 131.43 करोड़ नगर निगम 1.75 किलोमीटर लंबी शाहबेरी ड्रेन का निर्माण 131.43 करोड़ रुपये करेगा। इसके तहत रेलवे कलवर्ट से इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए शाहबेरी कलवर्ट तक, एबीईएस इंजीनियरिंग कालेज के रास्ते नाले का निर्माण किया जाएगा। इसमें 1482 मीटर नाला कवर और 270 मीटर खुला नाला रहेगा।

कवर्ड नाले के ऊपर नगर निगम सड़क का निर्माण भी कराएगा। इससे क्रासिंग रिपिब्लिक में रहने वाले और शाहबेरी से ग्रेटर नोएडा जाने वाले लोगों को जाम से राहत मिल सकेगी। अभी पीक आवर में यहां लोगों को रोजाना जाम से जूझना पड़ता है।

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