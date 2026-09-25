पहले डिवाइडर पर खर्च हुए डेढ़ करोड़, अब यूटर्न के लिए तोड़फोड़; जीडीए-नगर निगम के तालमेल पर उठे सवाल

हसीन शाह, गाजियाबाद। सरकारी धन की बर्बादी का उदाहरण देखना है तो नवयुग मार्केट के सामने हापुड़ रोड पर पहुंच जाइए। नगर निगम ने करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से हापुड़ रोड पर सीसी डिवाइडर बनाने का काम पूरा ही किया था कि जीडीए को यहां यूटर्न बनाने की याद आ गई।

यूटर्न बनाने की योजना डिवाइडर निर्माण से पहले ही प्रस्तावित थी। इसकी जानकारी नगर निगम और जीडीए के अधिकारियों को को पहले से थी। इसके बावजूद यूटर्न वाली जगह पर डिवाइडर बना दिया गया। जीडीए यूटर्न बनाने के लिए नवनिर्मित डिवाइडर को तोड़ दिया है।



हापुड़ रोड शहर की प्रमुख सड़कों में शामिल है। इस मार्ग पर जिला मुख्यालय, न्यायालय, पुलिस लाइन, पुलिस आयुक्त कार्यालय, नगर निगम और जीडीए के कार्यालय हैं। इसी वजह से यहां अक्सर वीआइपी आवाजाही भी रहती है। हापुड़ रोड लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती है।

हापुड़ रोड पर डिवाइडर तोड़कर बनाया जा रहा यूटर्न। जागरण इस रोड पर पहले ईंट का डिवाइडर बना हुआ था। पुराना होने के कारण नगर निगम ने इसे हटाकर हापुड़ चुंगी से ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर तक करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा सीसी डिवाइडर बनाया है। इस पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। डिवाइडर के बीच में पौधे भी लगाए जाने हैं। अभी पौधे लगाने का काम बाकी है।

पूर्व में भी हो चुकी है ऐसी बर्बादी सरकारी विभागों ने पहले भी जानबूझकर सरकारी धन की बर्बादी की है। करीब तीन वर्ष पहले लोक निर्माण विभाग ने जीटी रोड के कुछ हिस्से पर सीसी सड़क बनाई थी। उस समय विभाग को जानकारी थी कि सड़क के नीचे सीवर लाइन डाली जानी है।