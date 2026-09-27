गाजियाबाद में जर्जर स्कूल भवनों से मिलेगी बच्चों को राहत, 12 विद्यालयों में बनेंगे नए भवन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले के परिषदीय विद्यालयों में जर्जर भवन और कक्षों की कमी की समस्या दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। जल्द ही 12 विद्यालयों को जर्जर इमारतों से छुटकारा मिलेगा।

इन विद्यालयों में नए भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए बजट स्वीकृत हो चुका है। निर्माण की जिम्मेदारी विद्युत विभाग को दी गई है। वहीं, 12 अन्य विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जाएगा।