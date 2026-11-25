जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम स्थित अपने हाईराइज भवनों की रंगाई-पुताई, मरम्मत और रखरखाव पर जीडीए 20.41 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

इसके लिए प्राधिकरण ने 20 करोड़ 41 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है। चयनित एजेंसी को भवनों के बाहरी और आंतरिक हिस्सों की रंगाई-पुताई के साथ अन्य मरम्मत कार्य कराने होंगे। इसके अलावा कामन सुविधाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी।

हाईराइज भवन के बेसमेंट, भूतल से लेकर ऊपरी मंजिल तक रंगाई-पुताई और मरम्मत कार्य कराया जाएगा। इसमें जीएच-3 और जीएच-4, पाकेट-सी और समाजवादी आवास योजना के पाकेट-एफ में कामन सुविधाओं का रखरखाव शामिल है। शाम 5 बजे तक कर सकेंगी जमा वहीं, कार्य पूरा कराने और संबंधित सेवाओं के संचालन के लिए एजेंसी को 2 वर्ष समय निर्धारित किया है। इच्छुक एजेंसियां 15 दिसंबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन निविदा जमा कर सकेंगी। निविदा 16 दिसंबर को सुबह 11 बजे खोली जाएगी।

इससे पहले 30 नवंबर को प्री-बिड बैठक आयोजित होगी। इसमें इच्छुक एजेंसियां कार्य से जुड़ी शंकाओं और शर्तों पर जानकारी ले सकेंगी। एजेंसी के चयन के बाद भवनों की मरम्मत, रंगाई-पुताई और कॉमन सुविधाओं के रखरखाव का काम शुरू हो सकेगा।

मूलभूत सुविधाओं की दरकार मधुबन बापूधाम की समाजवादी आवासीय योजना में पिछले करीब डेढ़ माह में तीन टावर के सभी फ्लैट तेजी के साथ बुक हुए, जिनमें तेजी से रजिस्ट्री कराई जा रही है। यहां दीवाली के दौरान कई परिवार आकर बसे, लेकिन अभी यहां मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। सोसायटी परिसर में ऊंची घास जमी है।