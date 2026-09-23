गाजियाबाद में 350 प्लॉट के लिए आए 42000 आवेदन, ड्रा में असफल आवेदकों को लौटाई जा रही जमा राशि

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जीडीए की मधुबन बापूधाम में अपनी जमीं अपना आसमान आवासीय भूखंड योजना में कुल 350 आवासीय भूखंडों के लिए 42 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे।

ड्रा होने के बाद भूखंड पाने में असफल आवेदक अपनी जमा राशि को वापस पाने का इंतजार कर रहे थे। जीडीए ने ऐसे आवेदकों की धरोहर राशि को उनके बैंक खातों में वापस लौटाना शुरू कर दिया है।

जीडीए ने अपनी जमीन, अपना आसमान योजना के तहत सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखते हुए 40 वर्ग मीटर से लेकर 200 वर्ग मीटर तक के विभिन्न आकार के भूखंड उपलब्ध कराए थे।

आरक्षण का भी था प्राविधान

प्राधिकरण की ओर से भूखंडों की कीमत 35 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई थी। योजना में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षण का भी प्रविधान था।