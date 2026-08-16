19 और 20 अगस्त को होगी मधुबन बापूधाम योजना के 350 प्लॉटों की ई-लॉटरी, कैसे घर बैठे देख सकते हैं आप?

शाहनवाज अली, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की बहुप्रतीक्षित मधुबन बापूधाम आवासीय योजना अपनी जमीन, अपना आसमान के तहत 350 भूखंडों की लॉटरी अब पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएगी। 19 और 20 अगस्त को होने वाली इस लॉटरी को आवेदक अपने घर बैठे लाइव देख सकेंगे। इसके लिए जीडीए ऑनलाइन ई-लॉटरी प्रक्रिया देखने के लिए लिंक जारी करेगा। मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर लॉटरी का सीधा प्रसारण व्यवस्था रहेगी।

आवासीय योजना में विभिन्न श्रेणी और आकार के 350 भूखंडों के लिए रिकॉर्ड 42 हजार 500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। बड़ी संख्या में आवेदकों के कारण सभागार में सभी लोगों की मौजूदगी संभव नहीं थी। इसे देखते हुए जीडीए ने पहली बार व्यापक स्तर पर लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की है, ताकि प्रत्येक आवेदक पूरी प्रक्रिया को वास्तविक समय में देख सके।

प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार लॉटरी पूरी तरह कंप्यूटरीकृत प्रणाली से निकाली जाएगी। प्रक्रिया के दौरान सभी पात्र आवेदनों का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा और चयन निर्धारित साफ्टवेयर के माध्यम से होगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, जिससे किसी प्रकार के विवाद या संदेह की स्थिति न रहे।